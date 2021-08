Nach dem YB-Playoff-Einzug – In Nächten wie dieser YB-Trainer David Wagner sieht sich nach dem Triumph über Cluj in seiner «Unabhängigkeitserklärung» bestätigt. Und Jordan Siebatcheu zeigt Entertainerqualitäten. Moritz Marthaler

Mit viel Energie, auch vom Publikum: Die Young Boys bejubeln gegen Cluj das Tor zum 2:1. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

In Nächten wie dieser werden Scherben geklebt, Beziehungen gekittet, Sorgen ausgeräumt. Und ja, natürlich wurde am Dienstagabend auch ein wichtiges Fussballspiel gewonnen, aber was das 3:1 über Cluj und der damit verbundene Einzug in die Entscheidungsspiele zur Champions League für die Young Boys noch alles mit sich bringen könnte, ist in dem Moment von noch unschätzbarem Wert.

Es ist eine Nacht, aus der heraus vieles wachsen kann. Den Erfolg feierten draussen vor dem Stadion auch nach Spielschluss noch ein paar Hundert Fans in einer Sommernacht, die ihren Namen auch verdient. Und drinnen schwärmte Trainer David Wagner von der Energie, die er von den Rängen vernommen hatte. Eine Energie, die sich dort trotz der Absenz des organisierten Supports breitmachte, der am Samstag im Cup in Littau die Mannschaft wieder unterstützen will. Auch Captain Christian Fassnacht zeigte sich begeistert, wie sich seine Mannschaft mithilfe des Publikums nach dem Rückstand und mit dem Rücken zur Wand auf ihre Qualitäten besonnen hatte.