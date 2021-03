Parkieren im Zentrum – In Münsingen gibts nicht weniger, sondern mehr Parkplätze Der Münsinger SVP-Präsident verlangt einen «Parkplatzkompromiss». Der sei gar nicht nötig, findet die Gemeinde – und belegt das mit Zahlen. Johannes Reichen

Parkplätze in Einstellhallen seien sinnvoller als oberidische Parkfelder, findet die Gemeinde Münsingen. Foto: Andreas Blatter

Es brauche einen «Parkplatzkompromiss», findet Henri Bernhard, SVP-Präsident und Parlamentarier in Münsingen: Wenn oberirdische Parkplätze aufgehoben werden, sollen sie mit neuen oberirdischen Parkplätzen in Zentrumsnähe kompensiert werden. Die Gesamtzahl der Parkplätze sei «nicht anzutasten», schreibt er in einem Postulat.

Seinen Vorstoss begründet Bernhard mit dem Eindruck, dass es immer weniger oberirdische Parkplätze gibt. So bestehe eine «Gefahr der Verödung des Zentrums». Dank des Kompromisses könne zudem das «Gewerbe am Leben erhalten werden». Das Parlament behandelt das Postulat an seiner Sitzung vom 23. März.

Der Gemeinderat ist allerdings der Meinung, dass Bernhards Forderungen bereits erfüllt sind. «Es besteht gerade nicht der Eindruck, als dass schrittweise die Anzahl der oberirdischen Parkplätze im Ortsteil Münsingen reduziert wird», schreibt er in der Antwort. Dies belegt die Gemeinde mit Zahlen, die sie für die öffentlichen Plätze und die Gemeindestrassen ermittelt hat.

Zunahme dank Einstellhalle

Demnach hat die Zahl der Parkplätze in der Gemeinde und auch im Zentrum in den letzten sechs Jahren nicht etwa abgenommen, sondern ist gestiegen. Während es 2015 gemäss der Zählung 1042 öffentliche Parkplätze in der Gemeinde gab, sind des heute 1082 Parklätze, also 40 mehr. Und im Zentrum ist die Zahl im gleichen Zeitraum von 290 auf 329 Plätze gestiegen. Der Grund für diese Zunahme liegt in der Einstellhalle beim Coop.

Hier seien 130 Parkplätze entstanden, schreibt der Gemeinderat in seiner Stellungnahme. Von diesen hat die Gemeinde 50 finanziert. Weil gleichzeitig 43 Parkfelder beim alten Coop verschwanden, resultiert eine Zunahme von 87 Plätzen.

In den Zahlen bereits eingerechnet ist die Veränderung aufgrund der Sanierung der Ortsdurchfahrt. An der Bernstrasse zwischen Nummer 6 und 30 werden sechs oberirdische Parkplätze wegfallen. (Lesen Sie hier die Geschichte des davon betroffenen Modegeschäfts Dubach).

«Besser als nichts»

Die zusätzlichen Parkplätze in der Coop-Einstellhalle seien «besser als nichts», findet Bernhard. Allerdings fordere er oberirdische, also gewerbefreundliche, Parkplätze. Er bezeichnet die Berechnungen als «beschönigend». Denn da die Gemeinde nur 50 der 130 Parkplätze finanziert habe, seien die restlichen 80 nicht öffentlich, sondern privat.

Bernhard geht es auch um die «Qualität» der Parkplätze. «Es werden faktisch oberirdische kostenlose Parkplätze in der blauen Zone durch unterirdische kostenpflichtige Parkplätze ersetzt.» Dies schrecke die Kundschaft des Kleingewerbes ab. Ausserdem bestehe zwischen den wegfallenden Parkplätzen an der Bernstrasse 6 bis 30 und der Einstellhalle eine Gehdistanz von 300 bis 650 Metern.

Der Gemeinderat ist hingegen der Ansicht, dass es durchaus Sinn mache, dass öffentliche Parkplätze in eine Einstellhalle verschoben werden. «Dadurch entsteht oberirdisch Platz für neue Projekte und eine gute Gestaltung des Verkehrsraums.» Das Hauptanliegen des Postulats – die Beibehaltung der Zahl öffentlicher Parkplätze im Zentrum – sei mit dem Richtplan Mobilität bereits erfüllt.