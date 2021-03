Der Morgen nach der Abstimmung – In Moutier ist wieder Ruhe eingekehrt Am Sonntag stimmten Moutiers Stimmberechtigte für den Wechsel des Städtchens zum Kanton Jura. Dieser wird wohl frühestens 2026 vollzogen.

Eine im projurassischen Freudentaumel auf den Boden gemalte Jura-Fahne am Bahnhofsplatz in Moutier wurde in der Nacht mit roter Farbe übermalt. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

In Moutier BE ist wieder Ruhe eingekehrt. Am Montagmorgen erinnerte in der Kleinstadt nur noch wenig an die historische Abstimmung vom Vortag, als sich die Stimmberechtigten für den Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen hatten.

Vom projurassischen Fest des Sonntagabends war bloss noch eine Menge Abfall vor dem Bahnhof und auf dem Rathausplatz zu sehen. Die Jura-Fahne, die am Sonntag an der Fassade des Rathauses aufgehängt worden war, wurde am Montagmorgen entfernt.

Es konnte nicht genug schnell gehen: Das jurassische Wappen wird noch am Sonntag am Hôtel de Ville gehisst. Mittlerweile ist es wieder abgehängt. Foto: Adrian Moser

Ganz so rauschend wie 2017 war die Party diesmal nicht, weil die Restaurants und Bars corona-bedingt geschlossen bleiben mussten. Die Berner Kantonspolizei hatte die Feierlichkeiten nach der Resultatverkündung am Abend als «weitgehend friedlich» bezeichnet.

Vor vier Jahren hatten die Projurassier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Diesmal verliessen die Jurassier mit den letzten Zügen am Sonntagabend die Stadt. Auf dem Perron sangen sie noch einmal die Rauracienne.

Die Separatistinnen und Separatisten zogen am Sonntagabend durch Moutier und feierten ausgelassen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Stimmberechtigten des Städtchens hatten sich am Sonntag mit 54,9 Prozent unerwartet deutlich für den Wechsel vom Kanton Bern zum Jura ausgesprochen. Insgesamt stimmten 2114 Personen für den Beitritt zum Kanton Jura und 1740 dagegen, dies bei einer hohen Stimmbeteiligung von 88 Prozent.

Mit einer Differenz von 374 Stimmen ist der Sieg der Autonomisten deutlicher als bei der Abstimmung 2017. Damals gaben 137 Stimmen den Ausschlag. Der Urnengang wurde später von der Berner Justiz wegen Unregelmässigkeiten für ungültig erklärt.

Wechsel per 2026 oder 2027

Die Gespräche zu den Formalitäten des Kantonswechsels können laut der Berner Regierung beginnen, sobald das Abstimmungsergebnis rechtskräftig ist. Der Berner Staatsschreiber Christoph Auer geht davon aus, dass es 2026 oder 2027 wird, bis Moutier zum Kanton Jura wechseln kann.

Zuvor muss ein interkantonales Konkordat zum Transfer Moutiers von Bern zum Kanton Jura ausgearbeitet werden. Die Stimmberechtigten beider Kantone werden sich an der Urne dazu äussern können. Schliesslich hat sich auch die Bundesversammlung damit zu befassen.

Die jurassische Regierung geht davon aus, dass der Kantonswechsel per 1. Januar 2026 vollzogen werden kann.

Nichts zu feiern: Bedrückte Stimmung bei den Antiseparatisten in Moutier. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Schweizer Presse sieht Jura-Frage gelöst

Nach der deutlichen Zustimmung der Stadt Moutier zum Wechsel in den Kanton Jura sehen die Kommentatoren der Schweizer Presse die jahrelang heftig umstrittene Jura-Frage gelöst. Der Kanton Bern sei nun gefordert, die Anliegen der Romands stärker zu berücksichtigen.

Das klare Resultat bei der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit von Moutier sei zu begrüssen, kommentiert das «Bieler Tagblatt». Dem Kanton Bern sollte der Entscheid eine Lehre sein, denn er zeige, das der Kanton die Romands zu wenig ernst nehme. Das müsse sich ändern, damit nicht noch weitere Gemeinden im Berner Jura den Kanton wechselten. Wenn sich der Kanton Bern auch in Zukunft als zweisprachig bezeichnen wolle, müsse er mehr auf die Anliegen der französischsprachigen Menschen eingehen.

Nach Ansicht des «Journal du Jura» bedeutet der Kantonswechsel Moutiers einen Verlust für den Kanton Bern, für den Berner Jura und selbst für die Romands in Biel. Die französischsprachigen Berner müssten sich solidarisch zeigen. Nur so könne verhindert werden, dass der Weggang der 7400 Einwohner Moutiers Konsequenzen für die Entwicklung habe und ihre von der Verfassung und dem Gesetz garantierten Rechte beschnitten würden.

Das auf den Bahnhofplatz gemalte Wappen des Kantons Jura am Sonntagabend. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der «Quotidien Jurassien» verortet den Schlüssel für den Erfolg der Befürworter eines Kantonswechsels in erster Linie bei den Kampagnen. Die Befürworter eines Übertritts von Moutier zum Kanton Jura hätten nahtlos an ihren Sieg von 2017 angeknüpft. Die Gegner des Wechsels hätten ihre Kampagne verglichen mit damals angepasst. Sie hätten diesmal versucht, ihre Botschaft positiv zu gestalten. Doch diese sei kaum durchgedrungen.

Der «Bund» weist darauf hin, dass der Wegfall von Moutier die Minderheit im Berner Jura schwächt und auch die Frankofonen im Kanton. Umso stärker sollte Bern sich um sie bemühen. Nur so verbleibe zumindest ein Teil des Jura im Kanton.

Die Medien der «Arc Info» betonen, dass das Ergebnis keinen Spielraum für eine allfällige Anfechtung lasse. Die Bevölkerung des Kantons Jura, die mit jener des gesamten Jurabogens eng verbunden sei, könne nun nach vorne schauen.

Für den zweisprachigen Kanton Bern sei das Abstimmungsergebnis bitter, kommentiert die «Neue Zürcher Zeitung» den Entscheid. Doch schon seit einiger Zeit hätten sich die Anzeichen gemehrt, dass der Einfluss des französischsprachigen Teils abnehme. Der Weggang Moutiers könnte diese Entwicklung beschleunigen.

Die Westschweizer Tageszeitungen «Tribune de Genève» und «24 Heures» sind überzeugt, dass der 28. März 2021 in die Geschichtsbücher eingehen wird. Zum achten Mal habe die Stadt Moutier über ihre Kantonszugehörigkeit abgestimmt. Doch zum ersten Mal sei das Ergebnis eindeutig. Das Beispiel zeige, dass die Demokratie lebe.

Das sieht auch die «Aargauer Zeitung» so. Aber die Demokratie sei fragil. Es brauche wenig, und das Vertrauen der Bürger könnte kippen. Der Kantonswechsel gehe friedlich über die Bühne. Das sei auch ein Erfolg für den Bund, der in dem Konflikt vermittelt habe. Ein Konflikt, der einst brennende Bauernhäuser hinterlassen habe.

Der Kommentator im «Le Temps» erinnert ebenfalls daran, dass die Hälfte der Einwohner Moutiers sich noch immer als Bern zugehörig fühle. Die kommunalen Behörden müssten diese Tatsache berücksichtigen. Es gelte, wieder ein gesundes politisches Klima zwischen den ehemaligen Kontrahenten aufzubauen.

SDA/flo