In der Nacht auf Mittwoch – In Lattrigen brannte ein Mehrfamilienhaus In der Nacht auf Mittwoch ist an der Seestrasse in Lattrigen ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Das Gebäude wurde durch den Brand stark beschädigt, es wurde niemand verletzt.

In der Nacht auf Mittwoch musste die Polizei ausrücken: Um 3 Uhr in der Früh erhielt sie die Meldung, dass das Dach eines Mehrfamilienhauses an der Seestrasse in Lattrigen (Gemeinde Sutz-Lattrigen) brenne.

Offenbar war das Feuer im ersten Stock ausgebrochen und breitete sich aus, so dass auch der Dachstock in Brand geriet. Der Dachstock und das erste Obergeschoss brannten daraufhin vollständig aus. Sämtliche Bewohner konnten das Gebäude selbstständig und rechtzeitig verlassen.

Mehrere Personen wurden durch ein Ambulanzteam wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung kontrolliert. Es wurde aber niemand verletzt. Eine Unterbringung für die Bewohner wurde auf privatem Wege und mit Hilfe der Gemeinde ermöglicht, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochvormittag mitteilte.

Die Regio Feuerwehr Täuffelen und die Berufsfeuerwehr Biel brachten den Brand gegen 4.30 Uhr unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch noch bis nach 7 Uhr an. Ermittlungen zur Klärung der Brandursache wurden aufgenommen.

chh/pd