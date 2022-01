Blick auf die Schaalbrücke in Unterseen am Samstagnachmittag. Zwei Kantonspolizisten decken mit einem weissen Tuch einen Schwan ab. Das Tier war in eine der Brückenlaternen geflogen und hatte sich dabei schwer verletzt. Am rechten Bildrand ist die abgebrochene Laterne zu sehen.

Foto: Luca Urfer