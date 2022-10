SCL Tigers als Team der Stunde – In Langnau haben die Ausländer das Sagen Wegen eines Deutschen und vier Finnen kann Tigers-Trainer Thierry Paterlini wieder etwas ruhiger schlafen. Einige Schweizer sind derweil nur Statisten. Philipp Rindlisbacher

Torgaranten: Aleksi Saarela und Harri Pesonen (hinten) beleben Langnaus Offensive. Foto: Keystone

Wenn es in Langnau etwas nicht gibt, dann sind es Ausländerprobleme. Im Gegenteil, es sind die Spieler ohne Schweizer Pass, welche die SCL Tigers in diesem Herbst unerwartet hoch fliegen lassen. Von welch immenser Bedeutung sie sind, belegen folgende Zahlen: 29 von 36 Treffern haben sie erzielt, was über 80 Prozent der Torausbeute entspricht. Es ist ein extremer Wert, der Ligadurchschnitt liegt bei unter 50 Prozent.