Aufsteigerinnen mischen vorne mit – In Langenthal überzeugen auch die Frauen Seit dieser Saison spielt das Damenteam der Oberaargauerinnen auf höchster Stufe. Der Liganeuling spielt jedoch im Exil. Livia Baeriswyl

Das SC-Langenthal-Damenteam bei ihrem ersten Meisterschaftsspiel der Women’s League gegen die Neuchâtel Hockey Academy am 17. September 2022 in Huttwil. Foto: Marcel Bieri

Dienstagabend in der Huttwiler Eishalle – die Frauen des SC Langenthal bereiten sich aufs Eistraining vor. Langenthalerinnen in Huttwil? Hört sich komisch an, ist jedoch ganz normal. «Wir kennen nichts anderes als ‹Huttu›. Die Bedingungen hier sind ideal. Wir haben unsere eigene Garderobe und können sämtliches Material deponieren», sagt Sévérine Zaugg, die seit 2019 für die SCL-Damen spielt.