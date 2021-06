Ja zu neuem Instrument – In Köniz lässt sich eine Steuererhöhung künftig befristen Die Gemeinde Köniz führt ein neues finanzpolitisches Instrument ein. Es ermöglicht, die Steuern künftig bloss auf Zeit zu erhöhen. Christoph Albrecht UPDATE FOLGT

Eine Steuererhöhung, aber nur temporär: Das wird in Köniz künftig möglich sein. Foto: Beat Schweizer

Mit 52,7 Prozent Ja-Stimmen haben sich die Könizerinnen und Könizer am Sonntag an der Urne für die Schaffung eines neuen finanzpolitischen Instruments ausgesprochen - jenes der temporären Steuererhöhung.

Konkret wird damit die Möglichkeit geschaffen, eine Steuererhöhung zeitlich zu befristen. Das heisst: Wird künftig eine Steuererhöhung beschlossen, kann gleichzeitig ein Jahr angegeben werden, in dem sie wieder gesenkt werden sollen.

Wird die vom Parlament in Aussicht gestellte Steuersenkung nicht umgesetzt, kann das Volk erneut über den Steuerfuss abstimmen. Es erhält damit also gewissermassen die Kompetenz, eine versprochene Steuersenkung an der Urne durchzusetzen.