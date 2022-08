Gleicher Lohn wie Ratskollegen – In Köniz gehts dem präsidialen Salär an den Kragen Das Parlament will das Gehalt fürs Gemeindepräsidium kürzen. Annemarie Berlingers Nachfolge wird das – zumindest vorerst – noch nicht betreffen. Christoph Albrecht

189’000 statt 205’000 Franken: Bald gibt es fürs Könizer Gemeindepräsidium weniger Lohn. Foto: Marcel Bieri

205’000 Franken: So viel verdient das Gemeindeoberhaupt von Köniz pro Jahr. Das ist zwar weniger als in grossen Städten wie Bern, Biel oder Thun. Aber es ist mehr als etwa in Zollikofen, Münsingen oder Steffisburg.