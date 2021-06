Projekt der Fischer am Moossee – In kleinen Schritten zum nationalen Fischzentrum Die Gemeindeversammlung Moosseedorf ebnet den Weg für ein Kompetenzzentrum der Fischer. Hinter den Kulissen sind die Verhandlungen aber zäh. Hans Ulrich Schaad

Auf dem Areal der ehemaligen Fischzucht am Moossee soll das Schweizer Zentrum der Fischerei eingerichtet werden. Foto: Raphael Moser

Moosseedorf möchte die Chance packen und ein grosses Projekt an Land ziehen. Ein Projekt mit nationaler Ausstrahlung und Mehrwert für die ganze Region, wie die Gemeindebehörden betonen. Die Schweizer Fischer planen am Moossee ein «Fischzentrum Schweiz», quasi ein Pendant zur Vogelwarte in Sempach.

Auf dem Areal der ehemaligen Fischzucht soll ein umfassendes «Dienstleistungs-, Informations- und Besucherzentrum» entstehen. Eine Trägerstiftung soll das Areal kaufen sowie das Zentrum bauen und betreiben. «Wir sind bereit, diese Stiftung zu gründen, die Verbände stehen hinter dem Projekt», sagte Adrian Aeschlimann, Geschäftsführer des Schweizerischen Kompetenzzentrums Fischerei, am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung Moosseedorf. Diese segnete eine wichtige planungsrechtliche Grundlage ab.