Alterszentrum Haslibrunnen – In kleinen Schritten gehts voran Die Bauarbeiten für das Provisorium des Alterszentrums in Langenthal haben begonnen. Derweil gibt es Einsprachen gegen das Neubauprojekt. Tobias Granwehr

Auf diesem Fundament wird der Pavillon zu stehen kommen. Darin werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Haslibrunnen leben, bis der Neubau fertig ist. Foto: Christian Pfander

Die Stufe Überbauungsordnung hat das Grossprojekt erstaunlich leicht genommen. Nun geht es in etwas kleineren Schritten vorwärts. Aber immerhin: Es geht vorwärts. In etwa so könnte man die aktuelle Lage für das Neubauprojekt des Alterszentrums Haslibrunnen beschreiben.