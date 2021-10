Winzerfest am Wochenende – In Kiesen werden Trauben gegen Wein gehandelt Den Hof der Winzerfamilie Riem & Daepp in Kiesen steuern derzeit zahlreiche Bernerinnen und Berner an. Wir haben es ihnen nachgemacht und unsere Trauben abgegeben. Claudia Salzmann

Journalistin Claudia Salzmann bei der Ernte auf ihrer Terrasse. Fotos: Christian Pfander

Wenn die ersten Blätter der Reben spriessen, macht das richtig Freude. Doch noch viel mehr freut es einen, wenn die Trauben gedeihen. Jetzt, im Herbst, wenn alle gleichzeitig reif sind, fragt sich die Hobbywinzerin: Wohin damit? Ein Anruf an Herbert Riem reicht, der gut gelaunt einwilligt, einem die Trauben sofort abzunehmen.

Der 55-Jährige führt mit seiner Familie eine Kellerei in Kiesen in der fünften Generation und organisiert jährlich ein Winzerfest. «1500 Personen bringen uns ihre Trauben», sagt er. Gehört, getan: Einen halben Eimer voller Trauben, die innert Minuten abgeerntet sind, geben die zwei Rebstöcke her.