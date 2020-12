Gürbetaler Gemeinde – In Kaufdorf gehen die Steuern rauf Die Gemeindeversammlung von Kaufdorf stimmt einer Steuererhöhung um 1,4 Steuerzehntel zu. Der Gemeinderat sieht keine andere Lösung. Johannes Reichen

In Kaufdorf soll kein Schuldenberg angehäuft werden. Bild des früheren Autofriedhofs. Foto: Valérie Chételat

Die Gemeinde Kaufdorf erhöht die Steuern von 1,80 auf 1,94 Einheiten. Damit gehört sie im Verwaltungskreis Bern-Mittelland künftig zur Spitzengruppe. Der Entscheid fiel deutlich aus. Mit einer Dreiviertelmehrheit stimmten die 52 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Donnerstag für die Erhöhung. Gemeindepräsident Andreas Meyer (parteilos) ist erfreut über das Vertrauen in den Gemeinderat.

Zwar wurde auch Kritik geäussert. Aber aus Sicht des Gemeinderats gibt es derzeit keinen anderen Weg. «So können wir die Verschuldung im moderaten Bereich halten.» Ohne Erhöhung hätte in zwei Jahren ein Bilanzfehlbetrag resultiert. Klar sei aber auch, dass der Gemeinderat eine Strategie entwickeln müsse, damit der Steuerfuss baldmöglichst wieder gesenkt werden könne, so Meyer.