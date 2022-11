Gemeindewahlen im Seeland – In Kappelen kommts zur Kampfwahl Das gab es hier noch nie: Beide Ortsparteien, die SVP und die Dorfliste, schicken einen Kandidaten ins Rennen um das Gemeindepräsidium. Simone Lippuner

Sie ermöglichen der Kappeler Bevölkerung eine echte Wahl: Reto Hügli (links, Dorfliste) und Simon Gfeller (SVP) wollen Gemeindepräsident werden. Foto: Raphael Moser

«Der Rat der Parteilosen» – so übertitelte diese Zeitung 2018 den Artikel über die Gemeindewahlen in Kappelen. Und in der Tat, zwar trugen die Kandidatenlisten die Parteibezeichnungen SVP und BDP (heute Mitte). Gewählt wurden aber damals sechs Parteilose, inklusive des Gemeindepräsidenten Hans-Martin Oetiker.

Dieser tritt nun wegen Amtszeitbeschränkung ab. Und die Parteien, oder besser: die Gruppierungen, haben sich für die anstehenden Wahlen neu aufgestellt. Gemeindeschreiber Thomas Buchser: «Nachdem es sich früh abgezeichnet hatte, dass Die Mitte keine eigene Liste zusammenstellen wird, und auch die SVP nicht sehr erfolgreich geweibelt hatte, intensivierten Hans-Martin Oetiker und sein Vize die Kandidatensuche und stellten eine neue Liste, die Dorfliste, zusammen.»

Hinter der Dorfliste steht entsprechend keine ideologische Gruppierung, sondern es sind Leute, welche dem Stimmvolk eine echte Wahl ermöglichen wollen. Buchser: «Die SVP hat sich dieser Aktion angeschlossen und Kandidierende für eine eigene Liste gefunden.» Die beiden Gruppierungen stellten sogar je einen Kandidaten für die Wahl ums Gemeindepräsidium auf. «Das gab es in Kappelen an der Urne noch nie», so Buchser.

Der Landwirt und Ingenieur

Simon Gfeller und Reto Hügli sorgen nun dafür, dass es in Kappelen zur Kampfwahl kommt. Gfeller steht als Parteiloser auf der Liste der SVP, Hügli auf der Dorfliste. Die beiden Männer verbindet viel: Beide sind Politneulinge, noch relativ jung, Familienväter und mit dem Dorf stark verbunden.

Simon Gfeller ist Agraringenieur und bewirtschaftet in Kappelen einen Biohof. Er hat zwei kleine Kinder und lebt mit seiner Frau und deren Kindern in einer Patchwork-Familie. «Nachdem bekannt geworden war, dass im Gemeinderat eine grosse Rochade ansteht, spürte ich, dass nun ein guter Zeitpunkt sein könnte, dem Dorf etwas zurückzugeben», sagt der 41-Jährige.

Kappelen stehe auf einem guten Fundament, sei ein aktives und kommunikatives Dorf, sagt Gfeller. «Ich möchte mithelfen, die Gemeinde weiterzuentwickeln, beispielsweise indem ich das Projekt zur Neugestaltung des Dorfkerns aktiv angehe.»

Der Kommandant und Vater

Reto Hügli ist ein Familien- und Vereinsmensch. Er ist stellvertretender Kommandant und Stellenleiter im Zivilschutz Region Aarberg. Der Vater von drei kleinen Kindern bezeichnet sich als menschenorientierte Führungsperson: «Mein Blickfeld habe ich gerne weit offen, richte meine Sicht strategisch und langjährig aus», sagt Hügli. Dem 35-Jährigen liegt das Leben auf dem Land am Herzen. «Ich fühle mich in Kappelen wegen seiner Grösse, des Charmes und der Lebendigkeit sehr wohl.»

Die Gemeindewahlen finden am 13. November statt. Nebst dem Gemeindepräsidium wird auch der 6-köpfige Gemeinderat neu besetzt. Und dort wird kein Stein auf dem anderen bleiben: Ausser Jürg Tschachtli (parteilos) treten alle Mitglieder ab, die Mehrzahl davon aufgrund von Amtszeitbeschränkung. Insgesamt stellen sich von der Dorfliste sechs, von der SVP zwei Kandidierende zur Wahl.





