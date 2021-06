Euro 2021: Vor Italien - Schweiz – In Italien glauben sie an die Revolution Italien stürmt, als hätte es nie geriegelt und gemauert – mit einem Dreizack aus dem Süden, der zum Schwelgen einlädt. Oliver Meiler aus Rom

Lorenzo Insigne und Ciro Immobile beim Auftaktspiel gegen die Türkei. Foto: Mike Hewitt (Getty Images)

In Italien, dem Paradeland der fussballerischen Ergebnisergebenheit, des fast absoluten Resultatszynismus, huldigen sie jetzt dem schönen und offensiven Spiel, dem «bel gioco» der Nationalmannschaft. Der Kulturwandel ist so dramatisch und vergleichsweise jähe, dass alle versucht sind, an eine Revolution zu glauben – kleiner geht es ja selten. Roberto Mancini, der Commissario Tecnico, brachte es auf die philosophische Grundmaxime: «Lasst uns mit Spass spielen, damit die Italiener Spass haben – sie haben es verdient.»

Die Zeiten des Catenaccio, des Riegelfussballs, sind schon lange vorbei. Mauern, warten, kontern: Das war einmal. Der Fussball hat sich fundamental verändert, und «Mancio» stülpte die Moderne auf eine Mannschaft ohne Stars, als Matrix: Ballbesitz, Spieldominanz, Herrschaft über das eigene Schicksal. Die Einzelnen sind auswechselbar, die Idee ist der Stern. So jedenfalls geht das optimistische Narrativ nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen die Türkei. Die Italiener sind ein unbedingt begeisterungsfähiges Volk.