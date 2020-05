Verdichtungsprojekt im Liebefeld – In Howalds alter Heimat klafft eine grosse Lücke Die Siedlung am Thomasweg war für Jahrzehnte ihr Daheim. Nun ist ihre Wohnung bereits abgerissen, doch Annemarie und Bruno Howald hadern nicht mehr. Stephan Künzi

Wo Annemarie und Bruno Howald noch vor einem Jahr wohnten, klafft nun eine grosse Lücke: Die Arbeiten an der erste Etappe der verdichteten Überbauung am Thomasweg sind losgegangen. Foto: Nicole Philipp

Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren, auf dem Areal der alten Siedlung am Thomasweg im Liebefeld herrscht emsiges Treiben. In drei Etappen setzt die HIG Immobilienanlagestiftung hier um, was sie schon seit längerem plant. Die angejahrten Mehrfamilienhäuser aus den 1950er- und 1960er-Jahren weichen bis 2026 einer modernen Überbauung mit rund 280 Wohnungen. Das sind doppelt so viele wie heute.