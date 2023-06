George Orwell, Schriftsteller und ehemaliger BBC-Mitarbeiter: «Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeuten soll, dann ist es das Recht, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen.» Foto: BBC

Vor dem Broadcasting House der BBC in London steht seit 2017, wenige Schritte vom Eingang entfernt, eine Statue von George Orwell (1903-1950). Der britische Schriftsteller arbeitete in den frühen 40er-Jahren für die BBC, die er als Mischung aus einem Mädchenpensionat und einer Irrenanstalt charakterisierte. Neben der Statue des Bildhauers Martin Jennings in die Wand eingemeisselt steht ein Zitat aus Orwells Roman «Animal Farm»: «Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeuten soll, dann ist es das Recht, den Leuten zu sagen, was sie nicht hören wollen.»

Wenn Leute in den Medien etwas nicht gerne hören, sehen oder lesen, ist es jeweils eine Option, sich bei einer zuständigen Ombudsperson zu beschweren. Die BBC war denn dieses Jahr, neben dem Londoner «Guardian», der geeignete Ort, um die Mitglieder der Organization of Ombudsmen and Standard Editors (ONO) zur Konferenz in Sichtweite von George Orwells Statue willkommen zu heissen. Eine halbe Hundertschaft «Ombuds», wie Angehörige der ONO künftig zeitgemässer heissen sollen, war aus aller Welt angereist, um sich über Themen, welche die Branche bewegen, zu informieren, zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen.

Unser Ombudsmann Infos einblenden Ignaz Staub nimmt Beanstandungen des redaktionellen Inhalts und der Werbung in den Deutschschweizer Publikationen von Tamedia und «20 Minuten» entgegen. Jedermann kann einen Artikel, eine Sendung oder eine Anzeige beanstanden. Die Beanstandung soll schriftlich oder per E-Mail erfolgen. Sämtliche Eingaben werden vertraulich behandelt und innerhalb von 60 Tagen beantwortet. Der Ombudsmann ist eine unabhängige Persönlichkeit und Tamedia und «20 Minuten» gegenüber nicht weisungsgebunden. Ignaz Staub ist zu erreichen über Postfach 837, 6330 Cham 1, oder per E-Mail an ombudsmann.tamedia@bluewin.ch.

Einige Zahlen, von den Zuständigen zu Konferenzbeginn übermittelt, vorneweg: Die BBC erhielt 2020/2021, während der Corona-Pandemie, rekordverdächtige 462’255 Beschwerden, davon allein 23’674 wegen eines Kommentars von Moderatorin Emily Maitlis in der abendlichen «Tagesschau» über den Verstoss gegen behördliche Covid-Richtlinien durch einen Minister von Ex-Premier Boris Johnson.

Die in Grossbritannien für Radio und Fernsehen zuständige Aufsichtsbehörde Ofcom, mit der schweizerischen Unabhängigen Beschwerdeinstanz (UBI) vergleichbar, erreichten im selben Zeitraum 142’000 Beanstandungen, unter denen sie – Beschwerden gegen die BBC ausgenommen – fast die Hälfte guthiess. Die britische Independent Press Standards Organization (Ipso), dem Schweizer Presserat ähnlich, verzeichnete vor zwei Jahren 14’355 Klagen, denen sie in 461 Fällen näher nachging, um am Ende 88 Beschwerdeführenden recht zu geben.

Den Referaten über Ofcom und Ipso folgten Podiumsdiskussionen über soziale Medien, Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine, Gefahren für Medienschaffende, Presserecht, künstliche Intelligenz (KI) auf Redaktionen und Fragen der Identität und Diversität. Das Grundsatzreferat der ONO-Konferenz hielt Margaret Sullivan, eine frühere Ombudsfrau der «New York Times».

Medien, forderte die heutige US-Kolumnistin des «Guardian», müssten ihrem Publikum gegenüber «radikal transparent» sein in einer Zeit, da ihnen weltweit 40 Prozent der Menschen nicht mehr trauten: «Journalistinnen und Journalisten sollten erklären, wie und dank welcher Methoden sie zu ihren Schlüssen gelangen, und elementare Informationen teilen.» Dies, so Sullivan, werde umso wichtiger in einer Welt von KI, Deep Fakes und all jenem billigen Stoff, der wie Journalismus aussehe, aber es nicht sei: «Vertrauenswürdiger Journalismus hilft die Demokratie bewahren.» Eine Erkenntnis, die nicht alle Leute hören wollen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.