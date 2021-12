Info-Anlass zum Spitzen Stein – In Erwartung der künftigen Ereignisse

4. Informationsanlass zum Spitzen Stein – In Erwartung der künftigen Ereignisse Vor den versammelten Kandersteger Bürgern orientierte die Einwohnergemeinde mit Spezialisten über den neusten Stand rund um die rutschfreudige Nordflanke des Doldenstocks. Bruno Petroni

Dieser Geröllablagerungsplatz im Oeschibach nimmt künftig bis zu vier Mal mehr Geschiebe auf als vor der Dammerhöhung. Foto: Bruno Petroni

Am 4. Informationsabend zu den Bewegungszonen rund um den Spitzen Stein und die geplante Planungszone vom Freitagabend zeigte Nils Hählen, der Leiter der Abteilung für Naturgefahren des Kantons, wie sich das Rutschgelände über Kandersteg im zu Ende gehenden Jahr verhalten hat.

So ergaben die permanenten Messungen eine Rutschgeschwindigkeit der vom Spitzen Stein verbliebenen Felspartie um 2,5 Meter, was einer leichten Abnahme gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei gab es Tage mit 50 Zentimetern Bewegung. Ein weiterer Messpunkt an der Ostflanke bewegte sich mit 1,5 Metern praktisch unverändert schnell talwärts, während die Messstelle Nummer 53 nach Rutschungen von 9 Metern schliesslich abgestürzt ist.