Oberländisches Schützenfest 2022 - In einem Jahr heisst es: «Feuer frei!»

Erste Schützenkönigin aus Frutigen «Schiessen hat unser ganzes Leben bestimmt»

Kommenden Sonntag werden am Eidgenössischen Schützenfest in Luzern wieder Schützenkönige gekürt. Als erste Frau holte diesen Titel 2000 in Bière Ruth Maurer aus Frutigen mit dem Sturmgewehr 90.