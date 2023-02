Militärexperten über den Ukraine-Krieg – «In ein paar Monaten sind die russischen Reserven verbraucht» Wie ist die militärische Lage zurzeit? Wie könnte sie sich entwickeln? Welche Seite hat noch mehr Ressourcen? Und ist Putins Drohung mit Nuklearwaffen ernst zu nehmen? Drei Fachpersonen beantworten die wichtigsten Fragen. Nicolas Freund , Sebastian Gierke

Foto: Libkos, AP, Keystone; Illustration: SZ

Seit einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Claudia Major, Carlo Masala und Gustav Gressel geben ihre Einschätzung zur aktuellen Lage an der Front: Sind die russischen Angriffe bereits Teil einer Frühlingsoffensive? Kommt ein ukrainischer Gegenschlag? Und was müsste passieren, damit Kiew und Moskau ernsthaft miteinander verhandeln?