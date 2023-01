Polizeigewalt in den USA – In drei Minuten von fünf Polizisten zu Tode geprügelt Fünf Polizisten werden beschuldigt, nach einer Verkehrskontrolle einen 29-Jährigen getötet zu haben. Sowohl die Polizisten als auch das Opfer sind Afroamerikaner. Das verkompliziert die Diskussion. Fabian Fellmann aus Washington

Mutter und Stiefvater von Tyre Nichols nehmen sitzend an einem Protest gegen die Tötung des 29-Jährigen in Memphis teil. Foto: Gerald Herbert (AP)

Schon wieder beginnt ein Text über den Tod eines jungen Afroamerikaners mit den Worten «schon wieder». Das Opfer ist diesmal Tyre Nichols, ein 29-jähriger Fedex-Angestellter in Memphis, Vater eines kleinen Buben, begeisterter Skateboarder und treuer Starbucks-Kunde, ein Amerikaner wie viele andere auch.

Nichols erlag vor zwei Wochen im Spital seinen Verletzungen, die ihm fünf Polizisten nach einer Verkehrskontrolle beigefügt hatten, 100 Meter vom Haus seiner Mutter entfernt, wo er täglich zum Abendessen ging. Ihren Namen trug Nichols als Tattoo auf seinem Arm. Was genau vorgefallen ist, ist bisher nicht restlos geklärt.

Fusstritte, Taser, Pfefferspray

Nun werden die fünf beteiligten Polizisten beschuldigt, Nichols nach einem Fluchtversuch gestellt und drei Minuten lang mit Fusstritten, Festhaltegriffen, Taser und Pfefferspray misshandelt zu haben. Sie sind unter anderem des Totschlags und des Kidnappings angeklagt. Untersucht wird überdies das Verhalten zweier Rettungssanitäter, die Nichols anschliessend betreut hatten.

Drei Tage lang lag der Mann im Spital, bevor er starb, laut den Anwälten der Familie wegen starker Blutungen. Die Polizisten hätten ihn traktiert wie eine «menschliche Piñata», sagte einer der Rechtsvertreter. Piñatas sind lateinamerikanische Papierfiguren, die mit Süssigkeiten gefüllt sind. Sie werden von Kindern so lange mit Stöcken geschlagen, bis sie aufplatzen und ihren Inhalt freigeben. Die Polizisten bestreiten ihre Schuld.

Video-Publikation weckt Angst vor Unruhen

Nun sollte auf das Wochenende hin das Video des Polizeieinsatzes veröffentlicht werden. Es sei verstörend, lautet die einhellige Beschreibung von Opferfamilie, Polizeichefin und Aufsichtsbehörde des Staates Tennessee. Sogleich wurden Parallelen gezogen zu Rodney King: Er war 1991 auf seinem Motorrad in Los Angeles von Polizisten angehalten und blutig geschlagen worden. Das Video der Schandtat löste monatelange Unruhen aus.

Auf gewaltsame Proteste bereiten sich die Behörden im ganzen Land auch diesmal wieder vor. In Memphis etwa sagten die Schulen sämtliche Freizeitaktivitäten am Freitagnachmittag ab, um die öffentliche Sicherheit nicht zu gefährden. In Los Angeles befürchteten die Sicherheitskräfte ebenfalls Ausschreitungen. Ebenso in Atlanta, wo schon am vergangenen Wochenende ein Streifenfahrzeug in Brand gesetzt wurde, nachdem ein Polizist zuvor bei einem Protest gegen den Bau eines neuen Polizeizentrums einen 26-jährigen Aktivisten erschossen hatte.

Allerdings sind die Demonstrationen gegen Nichols’ Tod in Memphis bisher weitgehend friedlich geblieben. Auch Aktivisten von «Black Lives Matter» haben sich bisher zurückhaltend zu dem Vorfall geäussert. Die Organisation hatte nach dem Tod von George Floyd 2020 monatelang Proteste organisiert, die in vielen Städten in Gewalt ausarteten. Diesmal aber ist nicht nur das Opfer ein Afroamerikaner, sondern auch alle fünf Polizisten. Diese sind zwischen 24 und 32 Jahre alt und somit auch in derselben Altersgruppe wie Nichols.

Schwierige Rassismus-Diskussion

Umgehend warfen überwiegend weisse Nutzer der sozialen Medien afroamerikanischen Aktivisten vor, selbst rassistisch zu handeln, indem sie Gewalt weisser Polizisten anders beurteilten als solche dunkelhäutiger Polizisten. Gegen diese vereinfachende Darstellung wehrten sich indes afroamerikanische Bürgerrechtlerinnen wie Amber Sherman: Die Hautfarbe der Polizisten spiele keine Rolle; das aktuelle System der Polizeiarbeit führe dazu, dass Afroamerikaner häufiger kontrolliert und umgebracht würden.

Im laufenden Jahr sind gemäss einer Erhebung der «Washington Post» bereits 79 Menschen in den USA durch Polizisten getötet worden. Jährlich sind es mehr als 1000, Tendenz steigend, obwohl nicht erst seit der Misshandlung von Rodney King vor 32 Jahren darüber diskutiert wird, wie die exzessive Brutalität vieler US-amerikanischer Polizeikorps gestoppt werden könnte.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C.

