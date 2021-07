Nächtliche Tempolimite – In dieser Stadt gilt nachts Tempo 30 Weniger Lärm, mehr Sicherheit, besserer Verkehrsfluss: Als erste Schweizer Stadt bremst Lausanne den Nachtverkehr ab. Das Modell könnte Schule machen. Philippe Reichen aus Lausanne , Anielle Peterhans

Nächtliche Tempo-30-Testzone in Lausanne: Ab September gilt die reduzierte Höchstgeschwindigkeit auf fast allen Strassen. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Weniger Lärm und Abgase, mehr Sicherheit für Fussgänger und Velofahrer, besserer Verkehrsfluss: Schweizer Städte haben mannigfaltige Argumente, um die Höchstgeschwindigkeit auf ihren Strassen zu drosseln. «Tempolimits von maximal 30 Stundenkilometern sind in vielen Quartieren inzwischen ‹state of the art›», weiss Paul Schneeberger, Leiter Verkehrspolitik beim Schweizerischen Städteverband.

Vielerorts stelle sich nur noch die Frage, auf welchen Strassen man den Verkehr verlangsame und wie schnell man das tue, so Schneeberger. Viele Städte sind längst dazu übergegangen oder planen zumindest, den Verkehr auch in der Nacht und auf Hauptstrassen zu bremsen. Das zeigt ein Blick auf einige ausgewählte Städte.