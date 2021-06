So tickt der neue YB-Trainer – «In dieser Hinsicht ist er wie Klopp» Der frühere YB-Spieler Florent Hadergjonaj spielte in Huddersfield unter David Wagner. Er stellt im Interview die Arbeitsweise des neuen YB-Coachs vor. Dominic Wuillemin

Arbeiteten in Huddersfield während eineinhalb Jahren zusammen: David Wagner und Florent Hadergjonaj. Foto: Tony Marshall (Getty Images)

Aus dem Emmental in die weite Welt des Fussballs, so lässt sich Florent Hadergjonajs Karriere umschreiben. Vor fünf Jahren verliess der in Langnau aufgewachsene Aussenverteidiger seinen Jugendclub YB – seit eineinhalb Jahren steht der 26-Jährige bei Kasimpasa in Istanbul unter Vertrag. Er spielte auch schon für Ingolstadt in der Bundesliga und bei Huddersfield in der Premier League.

In England arbeitete er vom Sommer 2017 bis Anfang 2019 unter dem neuen YB-Trainer David Wagner. Während der Trainersuche erkundigte sich Spycher auch bei Hadergjonaj über den Deutschen.