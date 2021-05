Schweizer Meisterschaften, WM, Olympia – In dieser Familie sind alle Geschwister Sonderklasse Alle Kinder der Küsnachter Familie Von der Schulenburg sind im Sport und akademisch erfolgreich. Für Ruderin Ella geht es am Montag auf dem Rotsee um alles oder nichts. Marco Keller

Lachend und entspannt auf dem Weg an die Spitze – die Von der Schulenburgs. Von links: Alexa, Ella, Jeffrey und Henry.

Foto: zvg

Wenn vier ambitionierte junge Athletinnen und Athleten unter einem Dach wohnen, scheinen Konflikte vorprogrammiert. Ihre Qualitäten im Sport bringen oft auch eine Kehrseite mit sich – permanent hohen bis übersteigerten Ehrgeiz. Sogar bei Karten- oder Brettspielen. Und wenn es dann noch Geschwister sind, ist es für die Eltern fast Pflicht, einen Deeskalierungskurs zu besuchen.

Das Rudern war erst Liebe auf den zweiten Blick

«Bei uns ist das nicht nötig. Wir necken uns zwischendurch, aber wir verstehen uns alle sehr gut», sagt Ella Von der Schulenburg und lacht. Die 23-jährige Ruderin ist das älteste Mitglied der polysportiven Familie, der weiter ihre tennisspielenden Brüder Henry (20) und Jeffrey (18) sowie Schwester Alexa (17) angehören, die ebenfalls rudert. Eher sei das Gegenteil der Fall: «Wenn wir einmal freihaben, chillen wir am liebsten und lesen ein Buch oder schauen einen Film.» Nur einer sei permanent leistungsorientiert, sagt sie: «Jeffrey will immer und überall gewinnen.» Auch bei den Ballkünstlern, die nur zwei Jahre auseinanderliegen, gehe es aber gesittet zu und her: «Es gibt erstaunlich wenig negative Kompetitivität zwischen ihnen.»