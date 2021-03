Dorfzentrum Roggwil – In diesen Bereichen will die Gemeinde vorwärtsmachen Nach einer Analyse zur Zukunft des Dorfkerns kommt der Gemeinderat zum Schluss: Die Verkehrssicherheit soll erhöht und das Oberstufenareal entwickelt werden. Tobias Granwehr

Die Kantonsstrasse quer durch Roggwil trennt das Dorf in zwei Hälften. Um die Querung sicherer zu gestalten, will die Gemeinde das Tempo reduzieren. Fotos: Franziska Rothenbühler

In Roggwil dominiert seit vergangenem Sommer ein Thema die Dorfgespräche: das geplante Lidl-Projekt auf dem ehemaligen Gugelmann-Areal. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird im Juni nochmals über die nötige Zonenplanänderung abgestimmt. Gegner und Befürworter haben sich längst formiert und weibeln nun mit ihren Argumenten für oder gegen die Ansiedelung des Detailhändlers.

Dabei ist das Grossprojekt in der Brunnmatt nicht das einzige, dass den Gemeinderat in den vergangenen Jahren beschäftigt hat. Seit 2018 arbeitet die Roggwiler Exekutive auch an der Entwicklung des Dorfzentrums. Dafür wurde eigens eine Arbeitsgruppe gegründet und die Hochschule Luzern als fachliche Begleitung ins Boot geholt.