Situation in den Spitälern – «In diesem Beruf wird sich nicht das Geringste ändern» Leserinnen und Leser diskutieren die Arbeitsbedingungen und Forderungen von Pflegefachleuten. Sie reagieren damit auf das verzweifelte Schreiben von Pfleger Moritz Rolli. Salome Studer

Die Schweizer Pflegenden sind am Anschlag. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Laurent Gillieron/Keystone

«Ich melde mich zu Wort in der verzweifelten Hoffnung, dass es vielleicht dieses Mal etwas bewirken kann», schrieb Pflegefachmann Moritz Rolli dieser Zeitung.

Seit der ersten Corona-Welle hätten sich die Arbeitsbedingungen für Pflegende nämlich nicht verbessert. Auch jetzt sind viele wieder an ihre Grenzen gestossen, wie Rolli, er sei «erschöpft und wütend». Seine Zeilen haben unter den Leserinnen und Lesern eine heftige Onlinedebatte ausgelöst. Für die einen ist Rollis Hilfeschrei berechtigt, für die anderen ist es nur ein Gejammer. Hier ein Auszug aus der Debatte:

Ich bin selbst diplomierte Pflegefachfrau und seit zehn Jahren im Beruf. Seit der letzten Pandemie habe ich vor allem eins begriffen: dass sich nicht das Geringste in diesem Beruf ändern wird – jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Ich selbst würde niemals streiken oder der Arbeit fernbleiben – aus Angst, dass dann die Patientin oder der Patient darunter leiden würde. So sind auch die meisten Personen im Pflegeberuf gestrickt. Wir machen Überstunden, können unsere Arbeitspensen kaum bewältigen und gehen jeden Tag mit der Angst nach Hause, etwas vergessen zu haben oder den Patientinnen und Patienten nicht gerecht geworden zu sein. Solange wir so weitermachen, wird sich nichts ändern. Warum auch? Es hat keinen Sinn, ständig darüber zu reden oder vereinzelt zu kündigen. Das müssten wir gemeinsam machen. Onlinekommentar von Ruhama Berhanu Chernet

Da Moritz Rolli Pflegefachmann ist, könnte er doch sicher Vorschläge machen, was es denn zur Verbesserung der Situation bräuchte. Aber auch er bringt nichts als Verallgemeinerungen vor. Schade. Onlinekommentar von Mark Keller

Ich arbeite selber seit über 30 Jahren in diesem Beruf, und die Arbeitsbedingungen wurden nur noch schlechter. Allem voran der Personalmangel und die ständige Zunahme des administrativen Aufwandes. Onlinekommentar (gekürzt) von Mona Müller

Man kann doch diese Krise nicht mit dem allgemeinen Zustand im Gesundheitswesen gleichstellen. Ich habe auch langsam die Nase voll – von diesem Gejammer des Pflegepersonals. Onlinekommentar von Roger Taekow

Meine Frau arbeitet seit 30 Jahren im Pflegebereich, und sie sagt, dass man nicht genug oft auf die beissenden Missstände im Pflegeberuf hinweisen kann. Diese Branche ist systemrelevant und bricht in sich zusammen. Wacht endlich auf! Ich jedenfalls danke Moritz Rolli für diesen Leserbrief und für seinen Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gelangen. Es ist bedauerlich, dass engagierte Pflegende derart kritisiert werden. Onlinekommentar von Bernhard Ninck

Das Pflegepersonal hat meine volle Hochachtung bezüglich seiner Leistungen. Ich könnte dies nicht. Doch es gibt in jeder Branche herausfordernde Zeiten. Ich bin als Gebäudetechnikingenieur in der Baubranche tätig. Auch bei uns gibt es Zeiten, da arbeiten wir an Wochenenden, Feiertagen und bis spät in die Nacht. Auch bei uns gibt es gelegentlich 60-Stunden-Wochen. Aber wir schreien nicht jedesmal in der Öffentlichkeit um Hilfe. Ihr im Pflegebereich stösst wenigstens bei der Politik auf Gehör – ob es nützt, sei dahingestellt. Wir in der Privatwirtschaft werden von dieser nicht wahrgenommen. Ich kenne die Löhne in der Pflegebranche nicht. Nennt doch mal Zahlen. Dann kann man sich ein Bild machen. Was verdient eine Pflegefachfrau oder ein Pflegefachmann im Alter von 40 Jahren bei einem 100-%-Pensum und 15 Jahren Berufserfahrung? Liebe Pflegende, seid guten Mutes und beisst durch. Auch diese Lage mit Corona wird sich wieder bessern. Ich danke euch für euren Einsatz. Onlinekommentar (gekürzt) von Matthias Schaller

Der Pflegeberuf ist wahrlich kein Zuckerschlecken – dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Wenn Moritz Rolli aber schon am Anfang der zweiten Welle ausgebrannt ist, hat er wohl den falschen Beruf gewählt. Den Pflegenden wird in den nächsten Monaten vermutlich noch viel mehr abverlangt. Onlinekommentar von Kurt Richter

Ich würde Kurt Richter gerne recht geben – Belastbarkeit wird meines Wissens in dieser Branche gefordert. Es ist aber tatsächlich so, dass dort seit Jahren ständiger Personalmangel vorherrscht – und eventuell auch andere Missstände, die ich aber nicht kenne. Das ist übrigens auch bei der Spitex so. Ich denke, das Pflegepersonal ist ausgebrannt – schon seit langem. Ich bin mir da sicher, denn ich konnte und musste viele Erfahrungen machen. Onlinekommentar von Priska Zürcher

Ich arbeite selber als Pflegefachfrau und finde, dass solche Berichte irreführend sind. Ja, das Gesundheitssystem ist marode. Ich denke jedoch, dass es sehr viele interne Fehlkonstruktionen gibt, die sich nicht mit Geld ändern lassen. Was die Pflegefachpersonen betrifft, sind sie oft selber nicht innovativ. Wir hätten selber Konzepte erarbeiten können, um auf die nächste Welle vorbereitet zu sein. Doch das ist schon aufgrund der Struktur nicht möglich. Denn es gibt Vorgesetzte, die fallen in Ohnmacht, wenn sie erahnen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas mitgestalten wollen. Ich arbeite nun schon einige Jahren im gleichen Betrieb und hatte noch nie ein Mitarbeitergespräch, in welchem ich mich hätte hinterfragen müssen. Also arbeite ich meine Schicht, tue meine Pflicht, versuche freundlich zu sein, geniesse den Kontakt zu den Patientinnen und Patienten und verlasse dann täglich das Spital mit einem guten Gefühl, dass jetzt jemand anderes weiterschaut. Onlinekommentar von Ariane Steiner

Ich finde es immer wieder schockierend, wenn Leute schreiben: «In meiner Branche gibt es auch Probleme, also jammert nicht!» Wie ignorant und egoistisch muss man sein, um ein offensichtliches Problem nicht angehen zu wollen, nur weil es noch weitere gibt? Ich finde diese Einstellung schlicht beschämend. Onlinekommentar von David Stettler

Streiken und mit Leserbriefen negative Meinungen verbreiten sagt vermutlich nichts über den Zustand der Mehrheit des Pflegepersonals aus. Zudem zeigt der Ausdruck «Es muss etwas gehen» Ratlosigkeit auf statt Lösungen. Wer kann Pflegepersonal rekrutieren? Lehrbetriebe können zum einen Lernende suchen und ausbilden. Zum anderen könnten Personen, die aktiv in diesem Beruf tätig sind, versuchen, ihnen bekannte ehemalige Pflegende zurückzuholen. Zudem sollten sie ihre Kolleginnen und Kollegen, die negative Gedanken oder Durchhänger haben, unterstützen – damit sie weiter in diesem Beruf aktiv bleiben. Man sollte Lösungen suchen und nicht negative Meinungen verbreiten. Onlinekommentar (gekürzt) von Werner Wenger

Leute wie der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) oder Ruth Humbel (CVP), Präsidentin der nationalrätlichen Gesundheitskommission, müssten dazu verdonnert werden, einmal jeden Schichtbetrieb von der Triage über die Stationsarbeit bis hin zur Arbeit auf der Palliativabteilung zu absolvieren. Dann würden sie blitzartig damit aufhören, solchen Blödsinn zu verbreiten wie «die verdienen genug». Aber das sind eben besserwissende Politiker. Jemand aus dem Pflegebereich oder aus einer Gewerkschaft müsste jetzt eine Initiative starten mit dem Ziel, leistungs- und situationsgerechte Löhne im Pflegebereich zu erreichen. Und zwar unterhalb der Kaderstufe. Solange den Arbeitgebern bei den Löhnen die Option «freiwillig» bleibt, wird sich daran nichts ändern. Onlinekommentar von Jörg Kramer