Alterszentrum Viktoria verkauft – In diesem Berner Alterszentrum hat schon der Papst genächtigt Die Ingenbohler Nonnen haben das Alterszentrum Viktoria in Bern an die Tertianum-Gruppe veräussert. Benjamin Bitoun

Die Tertianum-Gruppe übernimmt das Alterszentrum Viktoria von den Ingebohler Schwestern. Foto: Adrian Moser

Das Alterszentrum Viktoria wechselt die Besitzerin: Die Betreiberinnen, der katholische Orden der Ingenbohler Schwestern, verkauft das auf der Schänzlianhöhe zwischen Kursaal und Salem-Spital gelegene Zentrum per 1. Januar 2021 an die Tertianum-Gruppe. Das Kloster Ingenbohl thront hoch über dem Dorf Brunnen SZ am Vierwaldstättersee.