Tierschutz Region Thun – In die neue Auffangstation sind Gäste eingezogen Der Verein Tierschutz Region Thun hat investiert. In einem über 200-jährigen ehemaligen Bauernhaus in Buchholterberg hat der Verein eine Auffangstation für Findeltiere realisiert. Inklusive Geschäftsstelle. Stefan Kammermann

Simone Oesch betreut und pflegt die Tiere und wird demnächst die Geschäftsleitung übernehmen. Foto: Stefan Kammermann

Die jugendliche Katze mit dem fuchsroten Fell ist etwas scheu, der getigerte Kater ziemlich verspielt. Die beiden Büsi sind zwei der ersten Gäste in der neuen Auffangstation für Findeltiere des Vereins Tierschutz Region Thun. Sie sind in einem ehemaligen Bauernhaus am Flüsschen Rothachen, direkt an der Grenze zu Unterlangenegg, in der Gemeinde Buchholterberg untergebracht.