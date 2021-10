Herbstkonzert Orchester Spiez – In die Herzen von Orchester und Publikum gesungen Das Spiezer Orchester meisterte in Thun und Spiez eine Mendelssohn-Ouvertüre und die 5. Sinfonie von Schubert. Dazu durfte es auf die Qualitäten der Sopranistin Leandra Nitzsche zählen.

Das Spiezer Orchester mit seiner Dirigentin Rosina Flueckiger. Foto: PD

Nach langer Pause, dafür umso motivierter, präsentierte sich das Orchester Spiez mit einem abwechslungsreichen Programm in der Markuskirche in Thun und tags darauf in der Kirche Bruder Klaus in Spiez.

Landschaft von Schottland

Unter der Leitung von Rosina Flueckiger wurde das Konzert mit der Ouvertüre «Die Hebriden» von Felix Mendelssohn eröffnet. Die teils rauen, teils sanften Töne widerspiegelten bildlich die Landschaft im Norden Schottlands.

Die Sopranistin Leandra Nitzsche sang sich in die Herzen des Orchesters und auch des Publikums. Foto: PD

Die Sopranistin Leandra Nitzsche sang sich in die Herzen des Orchesters und – ablesbar am langen Applaus ‒ auch des Publikums. Mit der militärisch angehauchten Arie «Die Trommel gerühret» von Ludwig van Beethoven und dem klangvollen Lied «Du bist die Ruh» von Franz Schubert bewies die Sängerin ihr vielfältiges Können.

Die Herausforderung von Gustav Mahlers Lied «Ich bin der Welt abhandengekommen» meisterte sie mit Überzeugung, wobei das begleitende Orchester teilweise etwas an seine Grenzen stiess. Mit erneuter Leichtigkeit durften die Spieler Leandra Nitzsche bei der Konzertarie «Nehmt meinen Dank» von Wolfgang Amadeus Mozart unterstützen, wo verschiedene Bläser sehr schön zur Geltung kamen.

Einiges an Kondition abverlangt

Als Letztes stand Franz Schuberts Sinfonie Nr. 5 in B-Dur auf dem Programm, welche dem Laienorchester einiges an Kondition abverlangte, aber mit viel Einsatz und Spielfreude sowie der professionellen Führung der jungen Dirigentin zu einem schönen Abschluss führte.

pd

