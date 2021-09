Wandertipp: Harder – In die Heimat der Oberländer Steinböcke Der Harder war ein wichtiges Pioniergebiet für die Wiederansiedlung des Steinbocks. Auf der Wanderung von Kulm nach Interlaken begegnet man den stolzen Tieren mit Sicherheit. Andreas Staeger

Der Tiefblick von oberhalb des Hardermanndli aufs Bödeli ist prächtig. Foto: Andreas Staeger

Steinböcke galten früher als wandelnde Apotheke. Fast alles, was an den Tieren verwertbar schien, wurde als Medizin genutzt – vom Blut über die Haare bis zu den Exkrementen. Und weil der Steinbock, anders als die scheue Gämse, sich aufgrund seiner Kraft kaum bedroht fühlt, ergreift er vor Menschen nur zögernd die Flucht. Dies führte dazu, dass er zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Alpenraum fast vollständig ausgerottet war.

Einzig im Aostatal überlebte ein kleiner Bestand. Obwohl deren Ausfuhr strikte verboten war, gelang es Schmugglern, einige Tiere in die Schweiz zu bringen. In Tierparks wurden sie erfolgreich aufgezogen. Sie vermehrten sich und wurden schliesslich ausgesetzt. Auch im Berner Oberland waren solche Bestrebungen im Gang: 1913 wurde der Wildparkverein Interlaken gegründet. Wenig später baute man bei der Talstation der Harderbahn ein Gehege für Schmuggelböcke und legal angeschaffte Tiere. Wenige Jahre später konnten am Augstmatthorn bereits die ersten Kitze ausgesetzt werden. Der anfänglich winzige Bestand entwickelte sich im Laufe der Zeit zur grössten Steinbockkolonie des Oberlands.