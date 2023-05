YB-Trainerin Imke Wübbenhorst – «In die Berner Fettnäpfchen springe ich voll rein» Im Interview spricht die Trainerin der YB-Frauen über Berührungspunkte mit den Männern, ihre Integration als Ostdeutsche und darüber, wieso sie ihrem Hund eine YB-Leine kaufte. Fabian Sangines

Geniesst es im Wankdorf: Imke Wübbenhorst, Trainerin der YB-Frauen. Foto: Christian Pfander

Wie oft sprechen Sie eigentlich mit Raphael Wicky? Wir grüssen uns jeden Tag im Büro, und manchmal ist er auch hier im Stadionrestaurant Eleven und trinkt einen Kaffee. (lacht) Nein, im Ernst, wir haben wenig Schnittmenge, deshalb ergibt es sich oftmals gar nicht. Er macht seine Arbeit und ich meine, das ist ganz normal.

Also gibt es keine Berührungspunkte mit der Männerabteilung? Doch, doch, aber halt auf anderen Stufen. Beispielsweise mit den U-16-Trainern, weil da zwei meiner Spielerinnen regelmässig mittrainieren. Oder mit der U-14 und der U-15, gegen die wir schon Testspiele absolvierten. Ich mag diesen Austausch, die sind ja nicht weniger fussballerfahren. Es ist ein Miteinander, das schätze ich sehr.

Zur Person Infos einblenden Seit vergangenem Sommer ist Imke Wübbenhorst Cheftrainerin der YB-Frauen. Zuvor war die Ostfriesin unter anderem Co-Trainerin Analyse beim deutschen Drittligisten Viktoria Köln und Cheftrainerin beim Viertligisten Sportfreunde Lotte. Nach der aktuellen Schweizer Frauen-Nationaltrainerin Inka Grings ist Wübbenhorst damit erst die zweite Frau, die im deutschen Profifussball als Cheftrainerin tätig war. Während ihrer Zeit bei Lotte gewann die 34-Jährige im Jahr 2019 den Fussballspruch des Jahres. Sie antwortete auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf trage, bevor sie in die Kabine komme, damit die Männer ihre Hose anziehen könnten: «Ich bin Profi. Ich stelle nach Schwanzlänge auf.»

Wie gross war die Umstellung, für einen Verein wie YB zu arbeiten? Also in der 3. Liga der Männer bei Viktoria Köln war es schon auch sehr professionell, dort war ich Co-Trainerin Analyse. Da hatte ich eine Art Assistenten, einen, der für mich Videos zusammenschnitt. Wir hatten sogar einen eigenen Trainer für Standardsituationen! Von den Dimensionen her war das also vergleichbar wie hier, aber es gibt einen wichtigen Unterschied.

Der wäre? Die Strukturen bei YB sind einfach gut, richtig gesund. In Deutschland hatte ich es immer nur mit Mäzenen zu tun. Die haben die Kohle hingelegt und wollten dann auch Einfluss nehmen. Hier ist das ganz anders, jeder hat seinen Aufgabenbereich, die Leute respektieren ihre Rollen.

«Zu Beginn dachte ich, mit YB sei ein Sponsor gemeint.»

Wie profitieren Sie davon in der täglichen Arbeit? Es war für mich von Beginn an viel leichter, mich zurechtzufinden. Bei meinen früheren Stationen hatte ich vergeblich einen Ansprechpartner gesucht, in Bern ist es ganz klar, wen ich angehen muss. Ich habe mit Rolf Kirchhofer auch einen guten sportlichen Leiter, der total im Thema drin ist und sich in der Liga gut auskennt. Wenn er weiss, auf welcher Position ich eine Verstärkung brauche, dann kann er mir sofort sagen, welche Spielerin interessant sein könnte. Es ist hier einfach alles viel besser organisiert, das war nicht mal beim HSV so.

Wirklich? Bei weitem nicht! Aber da wären wir bei einem der grössten Probleme bei solch grossen Clubs.

Welchem? Den vielen narzisstischen Persönlichkeiten, die sich profilieren wollen. Denen ist es total wichtig, dass ihr Name so oft, wie es geht, erwähnt wird. Dann geht es plötzlich weniger um die Sache als um die Selbstdarstellung. Bei YB sind alle viel geerdeter. Jede Person weiss, was sie kann, und nimmt sich nicht zu wichtig. Deshalb strahlt der Verein eine solche Ruhe aus. Das fängt schon bei Besitzer Jöggi Rihs an. Es ist faszinierend, wie nett er zu mir ist und wie väterlich ruhig er die Dinge betrachtet.

Wie wird YB in Deutschland wahrgenommen? Durchs Band positiv. Ich muss den Leuten aber noch beibringen, dass es nicht «Young Boys Bern» heisst, sondern nur Young Boys. Wobei ich auch verwirrend finde, wieso man eigentlich «Iii Bee» sagt. Ich meine, der erste Buchstabe ist ja ein Ypsilon. Zu Beginn dachte ich, mit YB (sie spricht es wieder «Iii Bee» aus) sei ein Sponsor gemeint. (lacht)

Schön, Sie haben die Berner Fettnäpfchen also schon kennen gelernt. Ja, und in die springe ich voll rein! (lacht)

Wie lebt es sich sonst so in Bern? Die Leute sind echt nett. Das fällt mir im Vergleich beispielsweise zu Oldenburg auf, wo ich zuletzt gelebt habe. Hier kann man auch kulturell was unternehmen, es hat Bars, eine schöne Altstadt und natürlich die Aare mitten in der Stadt. Es gefällt mir auch, dass man so schnell in der Natur ist. Vergangenen Sommer ging ich mit meinem Vater wandern. Wir haben uns zwar etwas verlaufen und sind letztendlich um den Gurten rum, das waren über zehn Kilometer. Schön war es aber trotzdem.

Haben Sie mittlerweile einen Lieblingsort hier? Da ist diese kleine Brücke, die Dalmazibrücke. Und nebenan ist eine kleine Bank, direkt unten am Wasser. Samstags vor einem Spiel bin ich sehr gerne da oder manchmal auch, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe.

Er scheint mit seiner YB-Leine auch schon Fan geworden zu sein. Im Stadion sind Hunde ja eigentlich verboten, aber ich dachte, wenn er eine solche trägt, dann hat er bessere Chancen, reingelassen zu werden. (lacht) Schauen Sie mal, da steht drauf «You’ll never walk alone».

Man hört, Sie seien auch ab und zu in der Goal-Bar anzutreffen. Werden dort jetzt auch Spiele der Women’s Super League gezeigt? Wenn wir mal ein Livespiel auf SRF haben, dann bin ich mir sicher, dass sie es dort übertragen werden. Viel wichtiger ist, dass ich schon ein paar Jungs von dort dazu bringen konnte, unsere Matchs zu besuchen, das finde ich total cool. Generell spreche ich sehr gerne mit Fussballfans, weil es mich daran erinnert, was für einen gesellschaftlichen Stellenwert der Fussball hat. Fans bilden die Basis, und sie schauen die Spiele auch ganz anders als wir Coachs. Ich schaue jeweils, wie die Teams das taktisch lösen, dann höre ich einen Fan sich aufregen, dass ein Spieler einfach nicht zurückläuft, und merke: «Stimmt, das ist denen wichtig.» Total spannend!

«Manchmal rutscht mir vielleicht etwas zu schnell raus, aber das ist wohl mein persönliches Entwicklungsfeld.»

Die Spiele der YB-Männer schauen Sie aber im Stadion? Ja, unbedingt!

Und wo liegen hier die Unterschiede zu Deutschland? Ich habe das Gefühl, dass es hier in der Schweiz viel familiärer ist. Natürlich gibt es leider auch hier Ausschreitungen, aber im Normalfall ist es ruhig, man kann seine Kinder problemlos allein eine Wurst holen lassen.

Sind die Fussballkulturen so unterschiedlich? Ich finde, dass hier viele ein Fussballspiel als eine Art kulturelles Ereignis sehen, in Deutschland hingegen ist das für die Leute irgendwie eine Lebenseinstellung. Das geht so weit, dass bei einer Niederlage des Lieblingsteams die ganze Woche versaut ist – im Büro muss man manchmal auch aufpassen, wen man wann anspricht. Hier ist es auch regionaler. Die Leute in Bern sind nicht Fan vom FC Zürich, in Deutschland gibt es dieses Überregionale öfters.

Macht das Ihre Arbeit etwas entspannter? Gut, bei den Frauen ist sowieso alles viel ruhiger, da habe ich vor und nach den Spielen eigentlich keine Pressetermine. So ist natürlich viel weniger Brisanz drin. Wie es für Raphael Wicky ist, kann ich nicht beurteilen.

Wie entspannt ist eigentlich die Arbeit mit Ihrem Team? Als Deutsche mussten Sie sich sicher etwas anpassen. Ja, klar. Ich glaube, ich bin auch schon für direkte Deutsche an der oberen Grenze der Direktheit. Das ist für Schweizer, die hier eher am anderen Ende liegen, manchmal wohl etwas zu viel – gerade was meine Emotionalität betrifft. Aber ich habe mit Fabian Bill einen tollen Co-Trainer, der mit mir total gut umgehen kann. Gerade dann, wenn ich etwas am Anschlag bin.

Fungiert er manchmal als eine Art Filter? Genau. (lacht) Es hilft, wenn man Menschen um sich hat, die einen verstehen. Sie wissen, ich meine nichts böse oder persönlich, mir geht es nur um die Sache. Manchmal rutscht mir vielleicht etwas zu schnell raus, aber das ist wohl mein persönliches Entwicklungsfeld.

Apropos Entwicklung: Wann holen die YB-Frauen auch einen Titel? Wir sind auf einem besseren Weg, als die Resultate zuletzt vermuten lassen. Es ist aber auch nicht ganz einfach, weil wir hier bei YB viel Wert darauf legen, nachhaltig zu arbeiten. Wir wollen nicht von möglichen Champions-League-Einnahmen der Männer abhängig sein, sondern auf eigenen Füssen stehen. Wenn man bedenkt, wie andere Schweizer Clubs unseren Spielerinnen teilweise verlockende Angebote machen, müssen wir auch realistisch bleiben. Aber wir arbeiten gut und versuchen die Spielerinnen stetig weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wir haben in diesem Dreivierteljahr gute Fortschritte erzielt.

