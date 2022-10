Pionier aus Burgdorf – In der Welt der Isler-Schalen Tennishallen, ein Gartencenter, eine Autobahnraststätte – Heinz Isler hat als Ingenieur Spuren hinterlassen. Wer war der Herr der gewölbten Betonschalen? Stephan Künzi

Isler-Schalen vor den Toren Basels: Auch im Tenniscenter Allschwil hat der Burgdorfer Ingenieur seine Spuren hinterlassen. Foto: PD

Es ist Samstagvormittag, und im Tenniscenter Paradies in Allschwil herrscht reger Betrieb. In der grosszügigen Halle üben Jugendliche den richtigen Umgang mit Schläger und Ball, derweil im ehemaligen Bistro nebenan die Eltern hinter einer Glasscheibe dem Treiben mehr oder weniger interessiert folgen. In stetigem Hin und Her flitzen die Bälle über das Netz; «Klack, Klack, Klack», hallen die Schläger bei jedem Aufprall.