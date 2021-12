Lange Tage im Lastwagen – In der Transportbranche fehlt Nachwuchs Die Quereinsteigerin Sabrina Lo Conte aus Roggwil nimmt uns mit auf eine Liefertour. Ihr Chef schlägt vor, auch Asylsuchende fahren zu lassen. Sabine Gfeller

Die Schicht beginnt für Lastwagenchauffeurin Sabrina Lo Conte früh und endet oft spät. Foto: Raphael Moser

Um sieben Uhr früh fährt ein Schöni-Lastwagen mit Anhänger beim Berner Wankdorf um die Ecke. Es ist noch dunkel. Die Chauffeurin Sabrina Lo Conte ist bereits eine Stunde mit dem Lastwagen unterwegs und stand schon im Stau. Er gehört zu den möglichen Ursachen, weshalb Transportunternehmen stets auf der Suche nach Lastwagenfahrenden sind: Der Feierabend verschiebt sich im dichten Verkehr oft nach hinten.

Auch wenn die Situation in der Schweiz nicht so zugespitzt ist wie in England, wo die Armee fürs Lastwagenfahren eingesetzt wird: Viele Transportunternehmen suchen Fahrerinnen und Fahrer, wie ein Blick in die Stellenangebote zeigt. Bei der Schöni Transport AG mit Sitz in Rothrist gab es dieses Jahr keine einzige Lehrlingsbewerbung.