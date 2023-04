Joints, Bier und Sex – In der Touristenhölle von Amsterdam Eine der schönsten Städte der Welt versinkt in der Flut der Drogen- und Sauftouristen. Was getan werden müsste, um den Spuk zu beenden, liegt auf der Hand. Warum geschieht es nicht? Thomas Kirchner aus Amsterdam

Touristenmagnete: Einer der unzähligen Coffeeshops in Amsterdam. Foto: Imago

Ein sonniger Frühlingstag, 16 Uhr, am Oudezijds Voorburgwal legt das «Smokeboat» ab. Erst mal Zögern allerseits. «Leute, was ist los mit euch? Smoke ’em if you got ’em!», ruft der Skipper, ein Holländer mit tiefen Gesichtsfalten. Sekunden später brennen die mitgebrachten Joints. Daran wird sich in der Stunde, in der das Boot nun durch die Grachten schippert, nichts mehr ändern. 15 Gäste sind an Bord, Österreicher, Schweizer, Briten, überwiegend männlich. Drei mehr als zugelassen, egal.