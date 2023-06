Gesunde Kinder-Ernährung – In der Tagesschule wird bald selber gekocht Ja zum Beitrag für den neue Bibliotheksstandort und einem Koch für die Tagesschule: Die Gemeindeversammlung Matten bewilligte insgesamt 111’000 Franken. Anne-Marie Günter

Das Essen für die Tagesschülerinnen und -schüler wird künftig vor Ort zubereitet. Foto: Tamedia

Eine Million mehr Steuereinnahmen, relativ wenig Investitionen und die Einlage von 0,58 Millionen Franken in die 2019 geschaffene Spezialfinanzierung «Vorfinanzierung von Investitionen in die Schulliegenschaften und in die Gemeindeverwaltung», die jetzt bei 2,84 Millionen Franken liegt. Das sind die drei Eckdaten der Rechnung 2022 der Gemeinde Matten. Investiert wurden brutto 840’442 Franken in die Brunnenleitungen, in die neue Flugplatzstrasse, in einen Server und in ein neues Fahrzeug für das Bauamt.