Halle 6 in Thun – In der «Stadthalle» kehrt neues Leben ein Am 1. Januar geht es los: Unter der Marke «Stadthalle Thun» wird ein Popup in der Halle 6 eröffnet. Gleichzeitig läuft die Suche nach neuen Betreibern ab 2023. Marco Zysset UPDATE FOLGT

In der Halle 6 an der Scheibenstrasse kehrt schon bald neues Leben ein. Foto: Patric Spahni

Anfang nächsten Jahres kehrt neues Leben in der Halle 6 ein: Unter der Marke «Stadthalle Thun» übernehmen Jonathan Suter, David Würsten, Julie-Ann Trachsel und Moritz Theilkäs die Halle und bewirtschaften sie als Event-Lokalität im Kollektiv. Das schreibt die Stadt Thun in einer Medienmitteilung. Vorgesehen sei, dass das Kollektiv in der Halle selbst Anlässe organisiere oder sie Dritten für Veranstaltungen zur Verfügung stellt. «Die beiden Parteien erarbeiten zurzeit die notwendigen Grundlagen», schreibt die Stadt.

Für den definitiven Betrieb und die Miete der Halle 6 im Selveareal sucht die Stadt Thun als Eigentümerin ab 2023 neue Betreiber. Gemäss der Medienmitteilung wird ein zweistufiges Bewerbungsverfahren durchgeführt.