Einwohnerzahl auf Rekordhoch – In der Stadt Zürich leben über 443'000 Menschen Die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich nimmt – insbesondere wegen der Zuzüge – weiter zu. Rund ein Drittel der Stadtzürcher sind Ausländer.

Noch nie lebten an einem Jahresende so viele Menschen in der Stadt Zürich wie 2022. (Archivbild) Foto: Keystone

Die Stadt Zürich hat bei der Bevölkerung einen Höchststand zum Jahresende erreicht. Ende 2022 lebten 443'037 Menschen in der grössten Schweizer Stadt. Das liegt vor allem an den Zuzügen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zuzüge nach Zürich um 14 Prozent angestiegen, wie Statistik Stadt Zürich an Dienstag mitteilte. Knapp 45'000 Personen sind 2022 nach Zürich gezogen.

Während die Bevölkerungszunahme bei den Schweizern Ende Jahr nur 260 beträgt, ist die Bevölkerung um 6445 Ausländerinnen und Ausländer gewachsen. 33 Prozent der Stadtzürcher sind Ausländer.

Eine Erklärung ist der Krieg in der Ukraine. Lebten in in den Vorjahren bloss 500 Ukrainerinnen und Ukrainer in Zürich, waren es 2022 2825. Das heisst also, dass die Ukrainer mehr als einen Drittel der Zunahme ausmachen.

Geburten gingen stark zurück

Im Vergleich zu den Zuzügen ist die Zahl der Geburten tief geblieben. 4538 Kinder mit Wohnsitz in Zürich sind letztes Jahr auf die Welt gekommen. Das ist ein Rückgang um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Den absoluten Höchststand bei der Bevölkerung hat die Stadt Zürich nicht erreicht. Dieser stammt aus dem Juli 1963. Damals lebten 445'321 Personen in Zürich.

SDA

