Tarifanpassung genehmigt – In der Stadt Bern sinken die Bio- und Erdgas Preise Weil die Gaspreise an den Märkten gesunken seien, passt nun Energie Wasser Bern (ewb) die Tarife für Bio- und Erdgas in Bern an.

Die Temperaturen diesen Winter waren bisher eher mild, die Nachfrage nach Gas sank. Unter anderem deshalb wird Gas in der Stadt Bern jetzt deutlich günstiger. (Symbolbild) Foto: Christian Beutler (Keystone)

In der Stadt Bern wird Bio- und Erdgas deutlich günstiger. Energie Wasser Bern (ewb) senkt die Tarife per 1. März um durchschnittlich 14 Prozent. Der Gemeinderat hat die Tarifanpassung genehmigt, wie er am Donnerstag mitteilte.

Die Preise an den Gasmärkten seien in den letzten Wochen gesunken, heisst es zur Begründung. Die europäischen Gasspeicher seien nach wie vor gut gefüllt. Die eher milden Temperaturen im Winter liessen zudem die Nachfrage sinken.

In der Stadt Bern wird rund ein Drittel der Haushalte mit Erdgas beheizt. Der Energieversorger ewb hat die Gaspreise im letzten Jahr mehrmals erhöht. Per 1. Januar 2023 gingen die Preise dann in einem Schritt um durchschnittlich acht Prozent zurück.

SDA/law

