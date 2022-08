Affenpocken – In der Schwulen-Community ist die Verunsicherung gross Der Ruf nach einer Impfung gegen Affenpocken wird lauter. Doch die Kantone sind sehr unterschiedlich betroffen von der Erkrankung. Brigitte Walser

In Paris wird gegen Affenpocken geimpft. In der Schweiz wird die Beschaffung von Impfstoff geprüft. Bild: Keystone

Knapp drei Monate ist es her, dass im Kanton Bern der schweizweit erste Fall von Affenpocken bekannt wurde. Die Person hatte sich vermutlich im Ausland angesteckt. Bis Dienstag wurden kantonsweit 15 weitere Erkrankungen gemeldet. Schweizweit gab es bis Mittwoch insgesamt 304 bestätigte Fälle. 138 – also 45 Prozent – davon betreffen Personen aus dem Kanton Zürich. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern (GSI) rechnet aufgrund von Beobachtungen in anderen Ländern mit einer langsamen Zunahme der Fälle.