Darum sind Kambundji und Co. so stark – In der Leichtathletik geben die Frauen den Ton an – und wie In Genf brilliert die Frauenstaffel mit einer Jahresweltbestzeit. Das Erfolgsrezept der Schweizer Sprinterinnen: die individuelle Betreuung. Marco Oppliger

Die schnellste Frauenstaffel des Jahres: Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Salomé Kora und Mujinga Kambundji stellen in Genf eine Jahresweltbestzeit auf. Das belegt, auf welchem Niveau sich die Schweizer Sprinterinnen mittlerweile befinden. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

«Es ist die Stabilität.» So simpel begründet Mujinga Kambundji ihren starken Saisonstart. Seit Samstag und ihrem Sieg in Genf über 100 Meter in 11,07 Sekunden ist sie die drittschnellste Europäerin in diesem Jahr.

Nie zuvor ist die Bernerin mit solchen Werten in eine Saison gestartet. Und sie macht keinen Hehl daraus, dass es noch schneller gehen kann. Aber zurück zur eingangs erwähnten Stabilität: Kambundji trainiert seit Ausbruch der Corona-Pandemie hauptsächlich in Bern unter Adrian Rothenbühler. «Ich bin mehr daheim, wir passen zwar immer wieder Dinge an, aber das geschieht im selben Kreis», hält sie fest und nennt ein Beispiel: 2019 bekundete sie grosse Mühe mit der Beschleunigung. Darauf lag der Fokus im Herbst. «Wir konnten etwas von unseren Erfahrungen mitnehmen und verbessern.»