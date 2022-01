Rätsel um toten Spion – In der Schweiz gespitzelt, in Moskau gestorben Ein Russe sass in der Schweiz wegen Spionage in einem brisanten Fall im Gefängnis. Nach seiner Rückkehr in die Heimat kam er unter ungeklärten Umständen um. Lief er in eine Falle? Bernhard Odehnal Dominique Botti Thomas Knellwolf

Am 1. März 2021 um 13.10 Uhr starb Alexei Z. in einem Spital des Moskauer Vororts Odintsowo. So steht es auf seinem Totenschein. Fünf Tage zuvor war der 38-jährige Russe mit multiplen schweren Verletzungen in die Notaufnahme gebracht worden. «Verkehrsunfall unter unbekannten Umständen», heisst es weiter in der Urkunde.

Alexei Z. war zum Todeszeitpunkt noch nicht lange zurück in seinem Heimatland gewesen. Zuvor hatte er sich gemäss Menschen, die ihm nahestehen, in Georgien aufgehalten beziehungsweise «versteckt», weil er sich vor einer Rückkehr nach Russland gefürchtet habe. Und noch etwas früher hatte er in der Schweiz im Gefängnis gesessen, als verurteilter Spion.