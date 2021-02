30 bis 40 Prozent Mutationen – In der Romandie nehmen die Ansteckungen wieder zu Mehrere Westschweizer Kantone führen die Rangliste der Schweizer Corona-Hotspots an. Experten halten eine Trendwende auch in der Deutschschweiz für wahrscheinlich. Philippe Reichen , Jacqueline Büchi

Die Romandie verzeichnete in der letzten Woche die meisten Neuansteckungen: Mitarbeiterinnen eines Impfzentrums in Lausanne. foto: 24heures

Die Schweiz erlebt Tage zwischen Hoffen und Bangen. Auf der einen Seite sind da die sinkenden Fallzahlen: Mit 1765 Neuinfizierten und 23 Corona-Toten hat das Bundesamt für Gesundheit am Donnerstag erneut vergleichsweise tiefe Werte gemeldet. Dem gegenüber steht die Furcht vor dem mutierten Virus: Berechnungen zeigen, dass die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen dürften, wenn die Mutation einst zur dominierenden Virusvariante geworden ist.

Aufhorchen lassen in diesem Zusammenhang die neuesten Daten aus der Romandie: Das Wallis, der Kanton Jura, Genf, die Waadt und Freiburg sind derzeit gemessen an der Bevölkerungsgrösse schweizweit die Kantone mit den meisten Neuansteckungen in den letzten sieben Tagen. In all diesen Kantonen ist die Reproduktionszahl zudem wieder auf über 1 geklettert. Ein Infizierter steckt dort also mehr als eine weitere Person an. Die Folge: exponentielles Wachstum.