Fraktionen im Thuner Stadtrat – In der politischen Mitte kommt es zu einem Bruch Was ist los bei den Thuner Mitteparteien? Die Grünliberalen sagen sich im Stadtrat von Die Mitte los und bilden künftig eine Fraktion mit EVP und EDU. Michael Gurtner

Der Thuner Stadtrat bei einer Sitzung im Jahr 2021. In der Mitte kommt es nun zu einer neuen Zusammensetzung der Fraktionen. Foto: Patric Spahni

Das kommt überraschend: Am Dienstag teilen die GLP, die EVP und die EDU in einem gemeinsamen Communiqué mit, dass sie ab sofort im Thuner Stadtrat eine Fraktion bilden. Das bedeutet, dass die Grünliberalen die bisherige Fraktion mit der Partei Die Mitte verlassen. Bereits an der Stadtratssitzung vom 17. Februar wird die neue Fraktion GLP/EVP/EDU mit sechs Sitzen vertreten sein – Die Mitte hat vier Sitze im Rat und damit genau das Minimum für eine eigene Fraktion.