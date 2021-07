Landschaften im Kanton Bern - «In der Natur zu malen, ist undenkbar für mich»

Zur Person Infos einblenden

Albrecht Schnider (62) gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler der Schweiz. Nach seinem Studium an der Uni Bern und an der Schule für Gestaltung wurden 1988 seine ersten Porträts in der Berner Kunsthalle gezeigt. Danach folgten längere Aufenthalte in Italien – unter anderem arbeitete Schnider am Istituto Svizzero di Roma und entdeckte in Florenz die Kunst des italienischen Manierismus für sich. Ab 1993 lebte Schnider in Brüssel, 1998 zog er mit seiner Familie nach Berlin. 2018 kehrte Schnider zurück in die Schweiz, er lebt und arbeitet seither in Hilterfingen am Thunersee. Ausserdem ist Schnider Dozent für Malerei an der Hochschule der Künste Bern. (akn)