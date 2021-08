Nachtschicht in der Tierklinik – «In der Nacht gibt es nur das Tier, die Besitzer und mich» Tierärztin Sandra Lanz arbeitet regelmässig im Notfalldienst in der Tierklinik Thun. Es sind diese Fälle, die ihr besonders in Erinnerung bleiben. Melissa Burkhard

Sandra Lanz ist bereit für ihren Notfalldienst in der Tierklinik Thun. Fotos: Raphael Moser

Bella* trappt schwach und abgemagert neben ihren Besitzern in Richtung Untersuchungszimmer. Die Berner Sennenhündin ist die erste Notfallpatientin in der Tierklinik Thun an diesem Abend. Sie wurde von einer Tierärztin im Emmental überwiesen, denn seit kurzem geht es ihr schlecht.

«Sie hat stark erhöhte Nierenwerte», sagt Tierärztin Sandra Lanz und zeigt an ihrem Computer auf rot gehighlightete Felder in einem Dokument. Mit ihren sechs Jahren sei die Hündin auch nicht mehr ganz jung. «Berner Sennenhunde werden leider in der Regel nicht sehr alt», sagt Lanz. Nach einem ausführlichen Gespräch und einer Erstuntersuchung im Patientenzimmer ist klar: Bella muss über Nacht bleiben. Die Besitzer verabschieden sich, und die Hündin kommt auf die Station zu ihren Artgenossen.