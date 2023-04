Saisonende für Wacker Thun – In der Lachenhalle wird geweint, beim BSV gefeiert Die Oberländer Handballer unterliegen Pfadi erneut. Martin Rubins Team schlägt derweil GC auch zu Hause und zieht in den Playoff-Halbfinal ein. Adrian Horn

Enttäuschung bei den Thunern. Foto: Patric Spahni

Sind das die letzten 10 Minuten ihrer Karriere?

14:16 liegt Wacker vor der Schlussphase zurück, für gleich fünf Thuner droht nicht bloss die Saison zu enden. Wachsen sie noch einmal über sich hinaus – wie sie das so oft getan haben?

Sechs Titel gewann der Berner Oberländer Club in den letzten elf Jahren; nun steht ein Umbruch bevor, nichts weniger als eine Ära geht vorbei.

Lukas von Deschwanden, Luca Linder, Jonas Dähler, Janick Sorgen und Dario Lüthi: Sie alle hören auf. Auch Assistenztrainer Roman Caspar, lange Zeit Captain des so erfolgreichen Teams, zieht sich zurück.

In diesen letzten 10 Minuten des Heimspiels gegen Pfadi Winterthur versuchen sie, die Viertelfinalserie, die Saison und damit ihre Laufbahn zu verlängern. Noch einmal setzen sie Akzente, vorab Dähler und Linder, die Evergreens, die am Flügel «rumturnen», wie ihr einstiger Coach Martin Rubin zu sagen pflegte.

Luca Linder zeigt abermals eine mitreissende Darbietung. Foto: Patric Spahni

Bloss: Einer von ihnen kann nicht mittun, ausgerechnet er, von Deschwanden, der Anführer, der Topskorer, der sich in der ersten Begegnung am Knie verletzte und zuschauen muss. Und es ist keine allzu kühne Behauptung, zu sagen, die Serie würde womöglich anders verlaufen, wäre er an Bord.

Seine Mitstreiter jedenfalls vermögen die Partie nicht zu drehen, obwohl sie den Zürcher Spitzenclub erneut so sehr fordern, wie man das nur tun kann – was im Grunde eine kleine Sensation ist, angesichts der Namen jener, die sich nach gewichtigen Ausfällen aufseiten der Berner da nun gegenüberstehen.

Der emotionale Schluss

19:21 unterliegt Wacker vor rund 1800 Zuschauern, die Saison endet für die Thuner ungewöhnlich früh und aufgrund der Umstände sehr emotional. Linder wischt sich Tränen aus dem Gesicht, von Deschwanden betritt traurig das Feld, um sich zu verabschieden.

Unter anderem Assistenztrainer Roman Caspar wird geehrt. Foto: Patric Spahni

Das Team Remo Badertschers verliert Aushängeschilder, Identifikationsfiguren, Leistungsträger. Und es wird sich in neuer Zusammensetzung beweisen müssen. Als Aussenseiter – und damit in einer Rolle, die der Verein traditionell nicht ablehnt.

Andy Schmid wartet auf die Berner

Auch in Gümligen endet nicht einfach irgendeine Begegnung. Der BSV Bern schlägt GC ein drittes Mal, womit er die Serie für sich entscheidet und in den Playoff-Halbfinal einzieht, dort auf Qualifikationssieger Kriens mit Ausnahmehandballer Andy Schmid treffen wird.

Gross ist die Freude in der Mobiliar-Arena. Foto: Dres Hubacher

27:26 bezwingt Martin Rubins Team die Zürcher, es legt dabei eine Art Reifeprüfung ab. Rasch führen die Gastgeber vor über 1400 Zuschauern 8:4, auch weil sie zumindest vorübergehend das Wettkampfglück in Anspruch nehmen dürfen, das ihnen etwa zu Saisonbeginn fehlte.

Eine lange Pause für den Halbfinalisten

Danach tun sie sich bis zur Pause schwer, geraten in Rückstand. Sie steigern sich wieder, auch weil sie nun hervorragend decken. 25:21 liegen sie 6 Minuten vor dem Ende vorn – ehe sie doch noch bangen müssen.

Es ist der Moment, da die Berner beweisen können, dass sie entscheidende Fortschritte gemacht haben und nun in der Lage sind, derlei Partien zu gewinnen. Das tun sie. Simon Getzmann übernimmt Verantwortung und erzielt 73 Sekunden vor Schluss das wichtige Tor.

Simon Getzmann wird zum Matchwinner. Foto: Dres Hubacher

Unter den Top 4 steht der BSV damit schon mal, wobei es sich um einen bemerkenswerten Erfolg handelt. Die Best-of-5-Serie gegen die Luzerner beginnt voraussichtlich am Donnerstag, 11. Mai: nach den Länderspielen und dem Cupfinal, welcher in der Mobiliar-Arena ausgetragen wird.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.