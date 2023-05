Energie Thun AG – In der KVA wird bald Strom verheizt Die Energie Thun AG will gemeinsam mit der Avag in der KVA Thun eine Anlage installieren, die Strom als Wärme speichert und zugleich das Netz stabilisiert. Andreas Tschopp

In der KVA Thun wird eine neue Anlage bald überschüssigen Strom als Wärme speichern. Solche könnte dereinst auch dem Wasser im Thunersee entzogen werden. Foto: PD

Power-to-Heat, abgekürzt PtH oder P2H, nennt sich der Prozess, bei dem Elektroenergie zu Wärme umgewandelt wird. Damit können Stromüberschüsse, die bei der schwankenden Einspeisung von Sonnenergie entstehen, für die Wärmebereitstellung genutzt werden, was wiederum hilft, das Stromnetz zu stabilisieren. Diese Dienstleistung wird von der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid immer mehr nachgefragt und entsprechend entlöhnt. In dieses Geschäft will die Energie Thun AG nun zusammen mit der Avag Umwelt AG einsteigen, wie an der Generalversammlung vom Mittwoch bekannt wurde.