«Apropos» – der tägliche Podcast – In der Küche mit Christian Seiler Wie bereitet man richtige Bratkartoffeln zu? Warum ist es so kompliziert, Eier zu pochieren? Welches Messer ist unabdingbar? Und gibt es das Rezept für eine richtig gute Tomaten-Sauce? Die Antworten des Essens-Kolumnisten von «Das Magazin». Philipp Loser Host Christian Seiler Gast Tobias Holzer Produzent Laura Bachmann Produzentin

Woche für Woche beantwortet Christian Seiler in seiner Kolumne im «Das Magazin» Fragen, die wir uns in der Küche stellen. Und lässt einem dabei buchstäblich das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Diese Woche hat Christian Seiler noch etwas mehr Platz als üblich erhalten: Am Samstag erscheint eine Sonderausgabe von «Das Magazin»– ganz alleine bestritten von Seiler. Einen Vorgeschmack darauf erhält man in dieser Folge von «Apropos». Seiler – Kolumnist, Autor und Verleger zahlreicher Bücher – steht Philipp Loser Rede und Antwort und beantwortet die brennendsten Fragen in und um das Herzen jedes Hauses oder Wohnung: der Küche.

