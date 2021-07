Mehrfamilienhaus in Steffisburg – In der Küche brach ein Brand aus Am Samstagmittag brach in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus ein Brand aus. Er konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

Der Brand brach in der Küche aus (Symbolbild). Foto: Getty Iages

Am Samstagmittag ist in Steffisburg eine Wohnung in Brand geraten. Die Meldung dazu erreichte die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern am Samstag kurz vor 12.30 Uhr. Die umgehend ausgerückten Angehörigen der Feuerwehr Steffisburg Regio konnten das Feuer, das gemäss aktuellen Erkenntnissen in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss an der Schlossstrasse ausgebrochen war, unter Kontrolle bringen und löschen.

Aus Sicherheitsgründen wurde in der Folge eine Brandwache gestellt. Gemäss aktuellem Kenntnisstand befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in der betroffenen Wohnung. Mehrere Personen, die sich im Gebäude aufhielten, wurden vorsorglich evakuiert. Sie konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Ambulanz wurde vorsorglich aufgeboten, verletzt wurde aber niemand.

Für die Bewohner, deren Wohnung durch den Brand zerstört wurde, konnte mit Unterstützung der Gemeinde eine alternative Unterbringungsmöglichkeit gefunden werden. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat Untersuchungen zur Brandursache sowie der Höhe des Sachschadens aufgenommen.

