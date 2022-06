Streit um Kommissionssitze – In der Kirchlindacher Politik ist immer noch der Wurm drin Die Statthalterin heisst eine Beschwerde der SVP gut. Für die Bürgerlichen geht es rein um die Sache, die Linke spricht von politischem Machtspiel. Hans Ulrich Schaad

Die im Gemeindehaus Kirchlindach gefällten Entscheide sorgen immer wieder für Diskussionen. Foto: Nicole Philipp

In der laufenden Legislatur hängt in der Kirchlindacher Dorfpolitik und im Gemeinderat der Haussegen immer wieder schief. Ein Tiefpunkt war um den Jahreswechsel 2020/21 erreicht. Damals gab es wegen einer abgebrochenen Gemeindeversammlung Rücktrittsforderungen, und die Parteien deckten sich gegenseitig mit Vorwürfen ein. Der damalige Regierungsstatthalter Christoph Lerch musste intervenieren und ans Kollegialitätsprinzip sowie an einen anständigen Umgangston innerhalb der Exekutive erinnern.